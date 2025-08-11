Чистая прибыль Сбербанка с начала года составила 971,5 млрд руб.

Сбербанк (MOEX: SBER) за семь месяцев 2025 года нарастил чистую прибыль на 6,8% до 971,5 млрд руб. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) при рентабельности капитала 22,1%. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

Чистые процентные доходы Сбербанка в период за январь-июль увеличились на 16,7%, до 1,7 трлн руб. При этом чистые комиссионные доходы за семь месяцев снизились на 1,7%, до 413,1 млрд руб., следует из отчетности организации.

Совокупный кредитный портфель Сбербанка вырос на 0,4% в реальном выражении за месяц, что превысило сумму в 45,5 трлн руб. Кредитование корпоративных клиентов выросло на 0,9% в реальном выражении, а портфель кредитов физических лиц увеличился на 0,7%.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, уменьшились на 7,6%, до 282,3 млрд руб. за семь месяцев. В июле этот показатель вырос до 79,4 млрд руб.

Операционные расходы выросли на 14,1%, до 611 млрд руб. за период январь-июль 2025 года. В июле они составили 99,3 млрд руб. и увеличились на 12%.