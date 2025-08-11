Цены на литий и акции его добытчиков взлетели после отзыва лицензии у CATL

Котировки фьючерсов на поставки лития и акций горнодобывающих компаний значительно выросли после того, как стало известно, что китайская CATL приостановила добычу на одном из крупнейших месторождений в мире.

Так, фьючерсы на карбонат лития на бирже в Гуанчжоу подорожали на 8%, упершись в дневной потолок допустимых колебаний цен на бирже. Акции китайских горнодобывающих компаний Tianqi Lithium и Ganfeng Lithium подскочили в цене на 19% и 21% соответственно. Значительный рост демонстрируют и акции австралийских компаний, занятых добычей лития.

CATL была вынуждена остановить добычу на месторождении в Ичуне из-за истечения срока действия лицензии, сообщило агентство Bloomberg. А продлевать ее китайские власти не стали, так как борются с перепроизводством металла. Цены на литий достигли своего пика в 2022 году на фоне ожиданий быстрого перехода автомобильной промышленности на выпуск электромобилей, для которых литий — один из ключевых сырьевых товаров. Однако спрос на него со стороны автоконцернов оказался куда скромнее прогнозов, и цены и на литий рухнули на 90% по сравнению с 2022 годом.

Рудник в Ичуне может производить около 46 тыс. тонн эквивалента карбоната лития в год, что составляет около 3% прогнозируемого мирового объема производства на 2025 год.

Кирилл Сарханянц