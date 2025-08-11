Пострадавшим из-за взрыва в Стерлитамаке выплатят по страховке до 3 млн рублей

В случае признания взрыва на предприятии «Башкирской содовой компании» в Стерлитамаке аварией на опасном объекте пострадавшим положены страховые выплаты на сумму до 3 млн руб., сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев. По данным информационной системы НССО, ответственность владельца опасного объекта застрахована в Страховом доме ВСК, добавил господин Уфимцев. По его данным, страховщик подтвердил готовность к выплатам.

Для возмещения причиненного здоровью вреда пострадавшие должны обратиться в страховую компанию с заявлением о выплате. Ее размер зависит от вида, локализации и тяжести травмы. Так как в большинстве случаев расчетная сумма страховой выплаты превышает фактические расходы на лечение пострадавшего, представлять в страховую компанию документы, подтверждающие фактические расходы на лечение, не требуется.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 9 августа на производственной площадке «Каустик» (входит в АО «Башкирская содовая компания») произошла разгерметизация трубы подачи сырья. При взрыве пострадал 41 человек. По данным Гострудинспекции в Башкирии, один из пострадавших, 30-летний мастер по ремонту КИПиА, скончался в больнице.

