Бывшего самарского вице-губернатора обвинили в хищении 100 млн рублей

Следственные органы раскрыли детали дела о мошенничестве, возбужденного против бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина. Об этом сообщает ТАСС.

Бывшего чиновника обвиняют в хищении около 100 млн руб. По данным следствия, Геннадий Гендин использовал свои связи в правительстве и администрации президента для обмана. Он якобы получил значительные суммы за разрешения на градостроительные работы. Экс-чиновнику предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Гендин свою вину не признает.

Геннадий Гендин начал свою карьеру в 1987 году в Московской коллегии адвокатов. В 1987-1990 годах он возглавлял хозяйственное управление прокуратуры Москвы. В 2016 году его арестовали по подозрению в мошенничестве в отношении депутата Госдумы Сергея Калашникова. В 2017 году его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Евгений Чернов