Акции «Башзооветснаб» вновь выставили на торги за 69 млн рублей

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии выставило на торги 590,8 тыс. обыкновенных именных бездокументарных акций (100% уставного капитала компании) АО «Башзооветснаб». Начальная цена лота установлена на уровне рыночной стоимости компании — 69,1 млн руб. Шаг аукциона — 3,46 млн руб. Торги назначены на 15 сентября, заявки принимаются до 8 сентября.

Размер уставного капитала компании — 59,1 млн руб. Ее головной офис расположен на улице Нехаева, 95 в Уфе. В собственности предприятия 36 зданий общей площадью 8,1 тыс. кв. м и земельные участки общей площадью более 2,5 га. Административные, складские объекты и гаражи расположены в Уфе, Давлеканово, Стерлитамаке, Туймазах, Месягутово, Янауле, Дюртюлинском и Янаульском районах. Здание площадью 1 тыс. кв. м в Уфе обременено ипотекой. Участок в Уфе площадью 9,2 тыс. кв. м обременен ипотекой и сервитутом, участок в Стерлитамаке площадью 3,3 тыс. кв. м — сервитутом.

В июле этого года акции компании выставляли на торги по той же цене. Аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Компанию пытаются приватизировать с октября 2022 года. Тогда ее выставляли на торги за 62,7 млн руб.

АО «Башзооветснаб» зарегистрировано в ноябре 2008 года. Компания занимается оптовой неспециализированной торговлей лекарственными средствами для животных, дезинфицирующими средствами, химическими реактивами, комбикормами и другими товарами зоотехнического, ветеринарного, лабораторного назначения. В 2024 году при выручке 30,2 млн руб. чистая прибыль составила 4,7 млн руб.

Майя Иванова