В Оренбуржье полицейские задержали подозреваемого в осквернении Вечного огня

Сотрудники полиции Новотроицка установили личность подозреваемого в осквернении Вечного огня. Им оказался 18-летний местный житель, сообщает полиция Оренбургской области.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По информации региональной прокуратуры, 7 августа молодой человек находился в сквере «Воинам интернационалистам» в Новотроицке. Он прикурил сигареты от Вечного огня, высказывая оскорбления и нецензурные слова. Свои действия он фиксировал на камеру мобильного телефона, видео разместил в одном из городских Telegram-каналов.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Руфия Кутляева