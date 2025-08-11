«Синара-Девелопмент» вошла в ТОП-5 застройщиков Свердловской области

«Синара-Девелопмент» заняла пятое место в ТОП застройщиков Свердловской области по объему ввода жилья за 7 месяцев 2025 года, поднявшись на 9 позиций по сравнению с прошлым годом. Информация об этом появилась на Едином ресурсе застройщиков (ЕРЗ).



В указанный период компания ввела 37990 кв. м жилья. Объем представляет собой общую площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) объектов, имеющих опубликованные разрешения на ввод в эксплуатацию в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). Речь идет о вводе в эксплуатацию двух крупных жилых комплексов.

Один из них – дом в районе Новокольцовский на юго-востоке Екатеринбурга. Это трехсекционное здание переменной этажности по ул. Паригория Суетина. Общая площадь жилых помещений составляет 14224 кв. м. Всего в нем 355 квартир. Жилой комплекс отличается функциональными планировочными решениями и крупноформатными окнами. Выделенные ниши и гардеробные позволяют правильно организовать пространство. Предусмотрены регуляторы давления для стабилизации ХВС и ГВС, скрытая электропроводка с установкой выключателей и розеток. Система автоматического сбора и передачи показаний осуществляет дистанционный учет ресурсов с индивидуальных счетчиков тепла и расхода воды.

В доме также предусмотрены помещения для офисов, специально оборудованные места для хранения детских колясок, индивидуальные кладовые и комнаты гигиены. Здание оборудовано бесшумными лифтами.

Также введена в эксплуатацию третья очередь квартала «Ботаника Грин Хаус» по ул. 8 Марта. Общая площадь жилых помещений составляет 23766 кв. м. Количество квартир – 498. Среди особенностей – многообразие планировок, собственная газовая котельная, горизонтальная разводка отопления, индивидуальный тепловой пункт, большая площадь остекления и панорамные лоджии. Стояки систем водоснабжения выполнены из нержавеющих и полипропиленовых трубопроводов, предусмотрена специальная фильтровальная станция, механическая вытяжная вентиляция с притоком через клапаны на окнах, скрытая электропроводка. В здании также есть помещения для офисов, колясочные и кладовые. Для удобства жителей построен наземный паркинг.

«Приоритет компании – своевременный ввод в эксплуатацию всех объектов. И мы гордимся тем, что реализованные жилые комплексы сдаются точно в срок. Данный результат позволил нам войти в пятерку лидеров по объему ввода жилья в регионе. Считаем, что это важный вклад в развитие инфраструктуры Екатеринбурга и улучшение качества жизни горожан», – подчеркнул генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

Район Новокольцовский: ООО «Специализированный застройщик «Синара-Девелопмент» Квартал «Ботаника Грин Хаус»: ООО Специализированный застройщик «Компания Синара-Девелопмент» Проектные декларации на сайте: наш.дом.рф

