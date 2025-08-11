«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

На российском рынке акций продолжается ралли. Понятно, что он растет в контексте предстоящей встречи российского и американского президентов, которая пройдет на Аляске. Как может измениться его динамика в ближайшее время? И на какие активы стоит обратить внимание инвесторам? Подробности — у экономического обозревателя “Ъ FM” Олега Богданова.

Олег Богданов: Речь идет не только об украинской проблеме, хотя она на первом плане в СМИ и у политиков, но и об экономическом сотрудничестве, о потенциальных выгодах для США, для Российской Федерации, о нефтегазовых месторождениях, которые находятся на Аляске. Прадхо-Бей — американское месторождение. Американцев интересует логистика прежде всего — это Северный морской путь, который удешевляет поставки энергоносителей в тот же Европейский союз на 30-40% для американских производителей. Это очень важная тема. И мы помним, что российский президент распорядился до 2030 года завершить строительство магистрального газопровода между Мурманском и Волховом, который дает как раз активный выход в ЕС. Тут еще разговор о том, что «Северные потоки» может взять под контроль американская компания, то есть трубы их, газ наш — может быть такая композиция. И в этом отношении перспективы сотрудничества именно в газовой отрасли Соединенных Штатов и Российской Федерации очень и очень масштабные.

