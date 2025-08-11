Зарубежные СМИ: Каких условий на переговорах на Аляске хотят добиться в Европе?

Глава европейской дипломатии Кая Каллас вызвала министров иностранных дел Евросоюза на срочное совещание в Zoom. Они обсудят, как можно повлиять на переговоры лидеров России и США, чтобы были учтены и интересы европейцев тоже. Достичь этого планируют через украинского президента, пишет издание Politico. Встреча лидеров России и США пройдет в пятницу, 15 августа. И пока официального приглашения Владимир Зеленский не получал. С Брюсселем Вашингтон деталями повестки тоже не делится. Каких условий хотят добиться для себя европейские союзники, обсуждают на страницах мировых СМИ. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Европа опасается, что Владимир Путин и Дональд Трамп попытаются диктовать Украине условия окончания конфликта, настаивая на отказе от какой-то части земель. Reuters отмечает, что тревогу усилило заявление американского президента о том, что потенциальная сделка с Москвой будет включать «некоторый обмен территориями с выгодой для обеих сторон». Хотя в Белом доме и заявили, что Дональд Трамп открыт для участия Зеленского, но подготовка к саммиту на Аляске ведется только для двустороннего формата. Президент Украины пытается найти способ все же участвовать в этих переговорах. Он уже заручился дипломатической поддержкой Европы и НАТО и заявил, что любые решения, принятые без него, будут мертворожденными и неработоспособными.

Евросоюз призывает Трампа защитить и его жизненно важные интересы. В выходные лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши и Финляндии выпустили совместное заявление и потребовали прочных и надежных гарантий безопасности, которые позволят Украине эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. А отправной точкой для конструктивных переговоров должна стать нынешняя линия соприкосновения, считают европейские чиновники.

Politico публикует некоторые детали потенциального соглашения. Источник издания рассказал, что Трамп предложил Путину заморозить конфликт вдоль линии в Херсоне и Запорожье, где Москва контролирует меньше территорий, чем в Донецкой и Луганской областях. Взамен России будет разрешено сохранить Донбасс.

Условие Кремля: Киев должен полностью вывести войска из восточных регионов, которые Москва сейчас контролирует частично, уточняет Euractiv. При этом для Украины важнейшее значение имеют не территории, а гарантии безопасности, заявил изданию неназванный источник из числа высокопоставленных представителей Еврокомиссии. Европейцы признают, что невозможно игнорировать то, что часть Украины находится под контролем России. Однако следует различать положение де-юре и де-факто, заявил генсек НАТО Марк Рютте. Он призвал переговорщиков отказаться от юридического закрепления территориальных потерь Киева, пишет Suddeutsche Zeitung.

