К китайскому дипломату могли появиться допросы

Власти КНР пока никак не прокомментировали публикацию американского издания Wall Street Journal (WSJ) о задержании высокопоставленного китайского дипломата — главы международного отдела ЦК КПК Лю Цзяньчао, которого прочили в новые главы МИД КНР. Если эта информация подтвердится, то повторится история падения прежнего главы МИД КНР Цинь Гана, успевшего проработать в этой должности всего около полугода и погоревшего на внебрачной связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава международного отдела ЦК Компартии Китая Лю Цзяньчао

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Глава международного отдела ЦК Компартии Китая Лю Цзяньчао

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

О задержании Лю Цзяньчао сообщила американская газета WSJ со ссылкой на несколько источников. По их информации, господин Лю был задержан для допроса еще в конце июля по прилете в Пекин из зарубежной рабочей поездки. Причина задержания дипломата не сообщается.

61-летний Лю Цзяньчао с 2022 года возглавлял международный отдел ЦК Компартии Китая, отвечающий за связи с зарубежными политическими партиями.

С момента вступления в эту должность он посетил более двух десятков стран, провел встречи с официальными лицами из более чем 160 государств.

Помимо работы на дипломатическом поприще, господин Лю играл заметную роль и в масштабной антикоррупционной кампании, затеянной председателем КНР Си Цзиньпином, занимая пост в Центральной комиссии по проверке дисциплины (которая в Китае играет роль главного органа по расследованию коррупции).

Лю Цзяньчао начал свою карьеру в МИД КНР в качестве переводчика c английского языка, которым он овладел в совершенстве в годы учебы в Пекинском университете иностранных языков и последующей стажировки в Оксфорде, где изучал международные отношения. Его дальнейшее восхождение по карьерной лестнице проходило довольно успешно. К началу 2000-х годов после нескольких лет работы в посольстве КНР в Великобритании Лю дорос до должности гендиректора департамента информации китайского МИДа и его официального представителя, прославившись своими остроумными и импровизированными комментариями. Позднее он работал послом Китая на Филиппинах и в Индонезии.

Пик карьеры Лю Цзяньчао пришелся на 2022 год, когда он возглавил международный отдел ЦК КПК.

Еще тогда гонконгская пресса стала прочить его в преемники главы МИД КНР Ван И, занимавшего этот пост с 2013 года. Тогда, впрочем, эти прогнозы не сбылись — в тот год на пост руководителя внешнеполитического ведомства был назначен 57-летний на тот момент Цинь Ган. Но уже полгода спустя новый глава МИДа пал жертвой скандала, о котором многие вспомнили и сейчас на фоне информации о задержании Лю Цзяньчао.

Летом 2023 года Цинь Ган сначала перестал появляться на публике и участвовать в зарубежных поездках, что в силу его должности тут же вызвало недоуменные вопросы. Около месяца спустя в Китае было объявлено о его отставке. Никаких пояснений официально дано не было, однако, по информации западной прессы, причиной опалы послужила внебрачная связь Цинь Гана, который до получения министерской должности был послом КНР в США, с работавшей там же известной китайской телеведущей, которая к тому же родила от него ребенка, да еще и на территории Штатов.

С тех пор вокруг судьбы уволенного министра — на фоне молчания китайских властей о том, куда он делся,— вновь поползли слухи.

Какие-то СМИ утверждали, что Цинь Гана посадили в тюрьму, другие — сообщали о том, что его и вовсе казнили за какую-то ужасную провинность. И вот в сентябре прошлого года об опальном экс-министре появилась уже проверенная информация: оказалось, что он жив-здоров и работает на скромной (по его меркам) должности директора издательства World Affairs Press.

Между тем летом 2023 года на волне скандала с отставкой министра иностранных дел в Китае и за рубежом вновь заговорили о том, что новым главой МИДа станет Лю Цзяньчао. Но опять не угадали: на эту должность вернули хорошо известного и проверенного годами безупречной службы Ван И. Тем не менее списывать со счетов господина Лю не стали. В январе 2024 года после визита Лю Цзяньчао в США и его переговоров с тогдашним американским госсекретарем Энтони Блинкеном в Штатах вновь заговорили, что по итогам мартовской сессии китайского парламента (на которой нередко официально объявляют о новых назначениях) Лю почти наверняка займет долгожданное кресло. Причем американцам его фигура явно импонировала: многие рассчитывали, что Лю Цзяньчао возродит традиционную школу китайской дипломатии вместо присущей Пекину в последние годы агрессивной дипломатии «воинов-волков».

Если информация о задержании Лю Цзяньчао подтвердится, то 71-летнему Ван И будет пока некому передавать бразды правления во внешнеполитическом ведомстве.

Наталия Портякова