Пять жителей Башкирии задержаны за съемку и трансляцию порнофильмов

Главное следственное управление МВД по Башкирии возбудило уголовное дело по признакам незаконного изготовления и распространения порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору с использованием интернета (ч. 3 ст. 242 УК РФ). В преступлении обвиняются пять жителей региона.

Как сообщает пресс-служба МВД республики, полицейские задержали предполагаемого организатора незаконной деятельности — 30-летнего уфимца, двух вебкам-моделей, оператора и помощника.

Во время обыска квартир, арендованных участниками группы для съемки видео, оперативники изъяли камеры, световое оборудование, компьютеры, роутеры, эротические костюмы и интимные предметы.

Подобные деяния наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет.

Майя Иванова