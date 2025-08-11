Красноярский район водных путей возьмет в лизинг земснаряд за 1,1 млрд рублей

Красноярский район водных путей и судоходства (филиал ФБУ «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей») объявил тендер на поставку несамоходного мелкосидящего земснаряда сборно-разборного типа с гидравлическим и фрезерным рыхлителем. Судно должно быть предоставлено в лизинг. Стоимость контракта — более 1,1 млрд руб., указывается на портале госзакупок. Источником финансирования являются субсидии.

Срок аренды составит 282 месяца (23,5 года). Судно должно быть поставлено не позднее 30 ноября этого года.

Согласно конкурсной документации, земснаряд размером 47,8 на 9,49 метров должен быть оборудован гидравлическим и фрезерным рыхлителем, энергетическим и технологическим оборудованием для производства дноуглубительных работ в бассейнах внутренних водных путей. Корпус земснаряда — стальной (состоит из прямобортных понтонов прямоугольной формы). Гарантийный срок составляет 12 месяцев.

