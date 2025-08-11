Зачет автоматам

В прошлом году пермское АО «ОДК-СТАР» выпустило 9,8 тыс. агрегатов для нужд авиационного двигателестроения. Об этом 8 августа рассказал управляющий директор общества Сергей Попов на пресс-конференции, посвященной 85-летию выпуска первого пермского авиакарбюратора. «ОДК-СТАР» также презентовало книгу «Искусство создавать полет. От карбюраторов к цифровым агрегатам» известного публициста и историка Владимира Ивашкевича. Это первое полноценное историческое исследование, посвященное истории уникального предприятия.



Решение о строительстве в Перми завода по производству карбюраторов для авиационных двигателей было принято в 1937 году. Прикамское предприятие должно было стать дублером московского завода №33, первый карбюратор АК-62 был собран и испытан летом 1940 года. Сегодня АО «ОДК-СТАР» – уникальное предприятие, которое обеспечивает авиапромышленность системами автоматического управления (САУ) и топливопитания для авиационных газотурбинных двигателей. По словам управляющего директора компании Сергея Попова, производственная номенклатура предприятия сейчас насчитывает 267 позиций, в прошлом году «ОДК-СТАР» изготовило 9,8 тыс. изделий.

«Практически все двигатели для гражданских самолетов, которые производятся в рамках программы развития авиационной отрасли, "привязаны" к нашим автоматическим системам управления», – отметил Сергей Попов.

Управляющий директор рассказал, что для выполнения поставленных задач АО «ОДК-СТАР» реализует масштабную программу технического перевооружения. Предприятие строит новый испытательный корпус площадью 4 тыс. кв. м, корпус для производства электронных систем (17 тыс. кв. м), а также корпус гидромеханических агрегатов (22 тыс. кв. м). Одной из основных задач АО «ОДК-СТАР» является обеспечение системами автоматического управления производителей двигателей ПД-8 и ПД-14, которыми оснащаются самолеты SJ-100 «Суперджет» и МС-21. «К серийным поставкам САУ мы готовы», – сообщил Сергей Попов.

Он добавил также, что АО «ОДК-СТАР» осваивает и новые виды продукции. Так, недавно предприятие отгрузило первую партию форсунок для вертолетного двигателя ВК-650 и освоило производство системы управления для двигателя внутреннего сгорания, используемого в беспилотных летательных аппаратах.

Сергей Попов подчеркнул, что в этом году предприятие отмечает 85-летие с момента выпуска первого карбюратора. К этому событию был приурочен выход в свет книги историка и публициста, руководителя музея АО «ОДК-СТАР» Владимира Ивашкевича «Искусство создавать полет. От карбюраторов к цифровым агрегатам». Сам автор отметил, что его труд несколько выбивается из традиционного формата корпоративного издания. Это не фотоальбом и не сборник о ветеранах, а полноценное историческое исследование, которое основано в том числе на большом объеме архивных документов.

«Это, наверное, первый случай, когда режимное предприятие полностью сняло секретность с документов своего архива, например с отчетов, дав возможность поработать с ними, – рассказал Владимир Ивашкевич. – Мне, как историку, было очень приятно погрузиться в этот материал». Руководитель АО «ОДК-СТАР» добавил, что это первое издание, в котором описывается история как серийного производства агрегатов, так и конструкторского бюро, занимавшегося их разработкой. «Хотя основную часть своей истории они были разными юридическими лицами, но делали и делают общее дело – создают интеллект газотурбинного двигателя».

Сергей Попов пояснил, что свой юбилей предприятие отметит 15 августа в рамках семейного фестиваля «Труд, талант и немного магии» в сквере имени конструктора Полянского перед ДК им. Калинина. Это будет праздник для сотрудников и ветеранов, а также всех жителей микрорайона Крохалева, где расположено производство.

«Для меня очень важен этот праздник, важно сказать слова благодарности людям, которые работали на заводе раньше и работают сейчас», – подчеркнул управляющий директор «ОДК-СТАР».

