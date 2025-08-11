«Яндекс Такси» внедрил карту с точками бесплатного Wi-Fi для водителей

Сервис «Яндекс (MOEX: YDEX) такси» внедрил в приложение для водителей «Яндекс про» бесплатные точки Wi-Fi на карте, чтобы водители могли перевозить людей при нестабильной работе интернета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Функция работает и в офлайн-режиме. Чтобы без подключения к интернету найти точку с бесплатным Wi-Fi, водителям нужно заранее загрузить карту города, говорится в сообщении.

Сейчас на карте в приложении отображается более 5,5 тыс. точек с бесплатным Wi-Fi в 13 городах России, включая Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Тольятти, Оренбург, Таганрог и Энгельс. В пресс-службе сервиса отметили, что этот список будет расширяться, а в дальнейшем функция станет доступна и курьерам.