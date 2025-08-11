Глава СКР хочет знать, почему не расселяют жильцов аварийного дома в Волгограде

И.о. руководителя волгоградского следственного управления Дмитрий Буравцов доложит о результатах процессуальной проверки по сведениям о нарушении прав жильцов аварийного дома в Волгограде. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает информационный центр СКР.

По данным СМИ, долгое время многоквартирный дом на ул. Рыкачева в микрорайоне Горном Волгограда находится в непригодном состоянии. Так, в здании 1950 года постройки разрушаются кровля, фундамент, в стенах множество трещин, неисправны инженерные коммуникации. Из-за этого регулярно происходят коммунальные аварии.

Этот дом признали аварийным в 2019 году, а сроки его расселения перенесли со следующего года на 2028 год. Жильцы обращались по этому вопросу в различные инстанции, но безрезультатно.

Павел Фролов