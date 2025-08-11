Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 12:55

В Перми меняется схема движения транспорта на площади Гайдара

В Дзержинском районе Перми меняется схема движения на площади Гайдара. Об этом сообщает краевой минтранс. 

Предыдущая фотография
Следующая фотография
1 / 2

С 14 часов дня 11 августа для движения в сторону ДКЖ закроется один тоннель по ул. Локомотивной. Одновременно откроется один тоннель в створе ул. Углеуральской — через него автомобилисты смогут попасть на ул. 2-ю Шоссейную и затем по ул. Строителей выехать на Локомотивную. Движение в направлении от ДКЖ останется неизменным.  