В аэропорту Салехарда задержали вице-мэра Николая Токарчука

Силовики задержали заместителя главы Салехарда Николая Токарчука в аэропорту города, сообщил «Ъ-Урал» осведомленный источник. По данным информагентства Ura.ru, задержание произошло 10 августа при поддержке Росгвардии. В разговоре с «Ъ-Урал» мэр Салехарда Алексей Титовский не стал комментировать информацию о задержании своего заместителя и порекомендовал обратиться в пресс-службу администрации. «Ъ-Урал» не удалось связаться с ее сотрудниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Токарчук

Фото: Пресс-служба Тюменской областной думы Николай Токарчук

Фото: Пресс-служба Тюменской областной думы

Николай Токарчук был назначен вице-мэром Салехарда в 2021 году, на посту он курирует управление общественных связей города. Ранее, с 1997 года, он занимал должность первого заместителя председателя ГТРК «Ямал», в 1999-2010 годах работал генеральным директором ОГТРК «Ямал-Регион». В 2005 году был избран депутатом Салехардской городской думы, в 2007, 2011 и 2016 годах — депутатом Тюменской областной думы. В шестом созыве тюменского парламента Николай Токарчук занимал должность заместителя председателя комитета по бюджету, налогам и финансам.

Артем Путилов, Василий Алексеев