У Борского и Клинского стеклозаводов сменился собственник

АО «Управляющая компания» (Санкт-Петербург) стало 100%-м владельцем АО «Борский стекольный завод» и ООО «Клинский стекольный завод». Информацию о новом владельце Клинского стеклозавода внесли в ЕГРЮЛ 8 июля, Борского — 8 августа, передает «Интерфакс».

«Борский стекольный завод» выпускает полированное стекло и автомобильное стекло, его мощность составляет 1,2 тыс. тонн в сутки. Является крупнейшим в России производителем автомобильного стекла. «Клинский стекольный завод» производит 1,6 тыс. тонн флоат-стекла в сутки.

В марте 2024 года владельцем обоих заводов стал президент холдинга «Адамант» Игорь Лейтис. В апреле 2025-го Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайства АО «Управляющая компания» о покупке предприятий.