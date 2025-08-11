8 населенных пунктов на границе в Курской области остаются заминированными
Саперы в приграничье Курской области разминировали территорию общей площадью около 71,2 тыс. га, сообщил заместитель губернатора Владимир Базаров на планерке в облправительстве в понедельник, 11 августа. Работы завершены в 56 населенных пунктах, но продолжаются в восьми.
За последнюю неделю разминировано 740 га, обезврежено 25,29 тыс. взрывоопасных предметов, добавил господин Базаров на заседании.
В начале июня врио губернатора Александр Хинштейн сообщал, что с марта 2025 года саперы обследовали 39 населенных пунктов на площади 42,3 тыс. га. Это на тот момент составляло 8% от общей площади разминирования, которая планируется в 493 тыс. га.
