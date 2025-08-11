8 населенных пунктов на границе в Курской области остаются заминированными

Саперы в приграничье Курской области разминировали территорию общей площадью около 71,2 тыс. га, сообщил заместитель губернатора Владимир Базаров на планерке в облправительстве в понедельник, 11 августа. Работы завершены в 56 населенных пунктах, но продолжаются в восьми.

За последнюю неделю разминировано 740 га, обезврежено 25,29 тыс. взрывоопасных предметов, добавил господин Базаров на заседании.

В начале июня врио губернатора Александр Хинштейн сообщал, что с марта 2025 года саперы обследовали 39 населенных пунктов на площади 42,3 тыс. га. Это на тот момент составляло 8% от общей площади разминирования, которая планируется в 493 тыс. га.

Фотогалерея Последствия атаки дронов на Воронеж 3 августа Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Крупная атака БПЛА на Воронеж и четыре района Воронежской области произошла в ночь на 3 августа. На фото: сгоревшие автомобили в одном из районов Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Всего ночью над Воронежем и четырьмя районами области уничтожили свыше 25 беспилотников. В результате падения обломков были разрушены несколько частных домов (один из них на фото) Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Один из домов полностью сгорел после попадания обломков БПЛА Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сгоревший после атаки БПЛА на Воронеж частный дом Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков После атаки БПЛА пострадало четверо мирных жителей. Трое их них госпитализированы, сообщил губернатор Александр Гусев Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков 79-летняя пострадавшая находится в реанимации, она в крайне тяжелом состоянии. 52-летний мужчина и 38-летняя женщина в состоянии средней степени тяжести. Личность четвертого раненого не раскрывается Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сгоревший после атаки БПЛА на Воронеж частный дом Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В Воронеже продолжают осмотр территорий, идет устранение последствий. По данным мэра облцентра Сергея Петрина, в городе, предварительно, повреждено остекление девяти квартир, повреждены фасады нескольких многоквартирных домов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 3 августа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Обломки одного из БПЛА, атаковавших Воронеж 3 августа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Обломки одного из БПЛА, атаковавших Воронеж 3 августа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В результате атаки БПЛА полностью уничтожены огнем или частично повреждены шесть автомобилей Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Поврежденный автомобиль после атаки БПЛА в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Поврежденный автомобиль после атаки БПЛА в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Сгоревший автомобиль после атаки БПЛА в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Сгоревший автомобиль после атаки БПЛА в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Обломки одного из БПЛА, атаковавших Воронеж 3 августа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Следующая фотография 1 / 17 Крупная атака БПЛА на Воронеж и четыре района Воронежской области произошла в ночь на 3 августа. На фото: сгоревшие автомобили в одном из районов Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Всего ночью над Воронежем и четырьмя районами области уничтожили свыше 25 беспилотников. В результате падения обломков были разрушены несколько частных домов (один из них на фото) Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Один из домов полностью сгорел после попадания обломков БПЛА Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сгоревший после атаки БПЛА на Воронеж частный дом Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков После атаки БПЛА пострадало четверо мирных жителей. Трое их них госпитализированы, сообщил губернатор Александр Гусев Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков 79-летняя пострадавшая находится в реанимации, она в крайне тяжелом состоянии. 52-летний мужчина и 38-летняя женщина в состоянии средней степени тяжести. Личность четвертого раненого не раскрывается Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сгоревший после атаки БПЛА на Воронеж частный дом Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В Воронеже продолжают осмотр территорий, идет устранение последствий. По данным мэра облцентра Сергея Петрина, в городе, предварительно, повреждено остекление девяти квартир, повреждены фасады нескольких многоквартирных домов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 3 августа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Обломки одного из БПЛА, атаковавших Воронеж 3 августа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Обломки одного из БПЛА, атаковавших Воронеж 3 августа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В результате атаки БПЛА полностью уничтожены огнем или частично повреждены шесть автомобилей Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Поврежденный автомобиль после атаки БПЛА в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Поврежденный автомобиль после атаки БПЛА в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Сгоревший автомобиль после атаки БПЛА в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Сгоревший автомобиль после атаки БПЛА в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Обломки одного из БПЛА, атаковавших Воронеж 3 августа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Смотреть

Сергей Калашников