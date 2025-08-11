Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Саратовского мальчика-инвалида обеспечили медизделиями благодаря прокуратуре

Мальчика-инвалида обеспечили медицинскими изделиями по результатам личного приема прокурора Саратовской области Сергея Филипенко. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, 13-летний мальчик-инвалид, страдающий сахарным диабетом, проживает с семьей в Ртищево. Ранее врачи провели ему коррекцию инсулинотерапии с последующей установкой инсулиновой помпы. При этом с марта этого года ребенок не обеспечивался расходными материалами к ней. Родители покупали их на свои деньги.

В связи с этим прокуратура попросила суд обязать региональный минздрав и лечебное учреждение устранить выявленные нарушения. В итоге права мальчика-инвалида были восстановлены.

Павел Фролов