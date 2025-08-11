В Угличе хотят восстановить архитектурный облик церкви Николы на Сухих Прудах

В Угличе Ярославской области проектная документация по сохранению объекта культурного наследия «Церковь Николы на Сухих Прудах» получила положительное заключение экспертизы. Соответствующая информация размещена в Едином госреестре заключений.

Церковь расположена на улице Февральской. Документацию подготовило ООО Ярославская художественная мастерская «Реставратор». В мастерской сообщают, что проект реставрации включает комплекс работ по восстановлению конструкций и архитектурного облика.

«Основные мероприятия предусматривают расчистку и ремонт кладки стен. Особое внимание уделено устранению биопоражений фасадов специализированными составами и восстановлению утраченных элементов — пятиглавия с позолотой крестов и колокольни. В интерьерах запланирована реставрация монументальной живописи, устройство полов с вентилируемым подпольем, модернизация инженерных систем»,— сообщаетсяна сайте мастерской.

Церковь Николая Чудотворца на Сухих Прудах построена на месте разрушенного в Смутное время Иоанно-Богословского монастыря. До 1930 года церковь имела пятиглавие, но после закрытия была разорена: уничтожены интерьеры, главы и колокольня. В советское время здание использовалось под производственные нужды. С 2017 года храм возвращен Русской Православной Церкви.

