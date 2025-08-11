Директор нижегородского предприятия перевела мошенникам 960 тысяч рублей

В Нижнем Новгороде директор предприятия перевела мошенникам 960 тыс. руб. По данным полиции, аферисты написали нижегородке в мессенджере с поддельного аккаунта ее руководителя. Они попросили ее перевести средства в счет оплаты договорных услуг по техобслуживанию.

Позже выяснилось, что никаких указаний о перевод денег настоящее руководство не давало. Счета, на которые ушли деньги, оказались подставными.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Андрей Репин