В Самаре на выборах в городскую думу зарегистрировано 185 кандидатов

По состоянию на воскресенье, 10 августа, на выборах в депутаты представительных органов муниципальных образований Самарской области зарегистрировано 5665 кандидатов. Об этом сообщает облизбирком.

«Из них на выборах депутатов думы городского округа Самара восьмого созыва зарегистрировано 185 кандидатов»,— говорится в сообщении.

В частности, на выборы в муниципальный парламент региональной столицы записаны по 37 кандидатов от «Единой России», ЛДПР, партии «Новые люди» и КПРФ. Еще 34 соискателя зарегистрированы от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», один — от «Родины» и двое записаны в качестве самовыдвиженцев.

