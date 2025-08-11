Глава СКР заинтересовался ненадлежащим медобеспечением девочки в Астрахани

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с обращением о ненадлежащем медицинском обеспечении ребенка-инвалида в Астрахани. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Согласно релизу, в 2023 году девочке-инвалиду в Астрахани установили медицинский прибор, эксплуатация которого возможна при наличии определенных расходных материалов к нему. В этом году компетентные органы не стали закупать такие медицинские изделия, поэтому в прошлом месяце заявительнице отказали в выдаче рецепта на очередное обеспечение.

Девочке-инвалиду предложили аналоги, использование которых может ухудшить состояние ее здоровья. Мать обращалась по этой проблеме в различные инстанции, но безрезультатно.

По поручению господина Бастрыкина начальнику астраханского следственного управления Ибрагиму Могушкову предстоит также доложить о результатах процессуальной проверки и о принятом по итогам решении. Глава СКР поставил исполнение поручения и ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов