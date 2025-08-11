Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Курс юаня к доллару США упал на 23 базисных пункта

Центральный паритетный курс юаня КНР к доллару США сегодня, 11 августа, составил 7,1405, сообщает Синьхуа со ссылкой на данные Китайского центра валютных сделок.

В предыдущий торговый день курс составлял 7,1382 юаня за доллар. Таким образом, курс китайского юаня к доллару ослаб на 23 базисных пункта.

Курс юаня к другим основным валютам на межбанковском валютном рынке КНР сегодня составил: 8,3349 юаня за евро, 4,8495 юаня за 100 иен, 0,90964 юаня за сянганский доллар, 9,6234 юаня за фунт стерлингов. За один юань дают 11,1362 руб.

Алексей Чернышев, Владивосток

