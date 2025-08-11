Оренбург лидировал среди административных центров РФ по числу кандидатов на муниципальных выборах
Самая конкурентная избирательная кампания в Оренбуржье в 2025 году проходит в региональном центре, где в сентябре состоятся выборы депутатов в городской совет. В них участвуют 462 кандидата от шести политических партий. Об этом сообщает облизбирком.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Конкуренция — почти 12 человек на место! По количеству зарегистрированных кандидатов на аналогичных выборах Оренбург оказался на первом месте среди административных центров субъектов Российской Федерации»,— говорится в сообщении.
При этом облизбирком отказал в регистрации на выборах в Оренбургский городской совет лишь трем кандидатам. Речь идет о самовыдвиженцах. Отказ избирательной комиссии региона был связан с недостаточным числом подписей у соискателей.