Первая машинистка появилась на Горьковской железной дороге

На Горьковской железной дороге (ГЖД, филиал ОАО «РЖД») появилась первая женщина-машинист электропоезда. Ей стала Анастасия Нагорная, сообщили в пресс-службе магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Нагорная

Фото: пресс-служба Горьковской железной дороги Анастасия Нагорная

Фото: пресс-служба Горьковской железной дороги

Анастасия Нагорная с красным дипломом окончила Кировский филиал Самарского госуниверситета путей сообщения в 2023 году. После выпуска она около двух лет работала помощником машиниста, а затем решила отучиться на машиниста в центре профессиональных квалификаций.

«Я не считаю, что женщины лучше или хуже справляются с работой помощника машиниста или машиниста. Мы просто смотрим на многие вещи по-разному. И это даже хорошо — разный взгляд на одну ситуацию может помочь принять правильное решение», — сказала госпожа Нагорная.

Осенью 2025 года ей предстоит пройти «обкатку», после чего она сможет работать машинистом электропоезда.

Елена Ковалева