В приграничье Курской области остаются заминированными 8 населенных пунктов

Саперы в приграничье Курской области разминировали около 71,2 тыс. га территории, сообщил врио замгубернатора региона Владимир Базаров. Очищена территория 56 населенных пунктов, работы по разминированию продолжаются еще в восьми.

«За прошедшую неделю 740 га разминировано. Обнаружено и обезврежено 25,29 тыс. взрывоопасных предметов»,— сказал господин Базаров на заседании облправительства.

В начале июня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн представлял данные, согласно которым с марта 2025 года саперы обследовали в приграничье 39 населенных пунктов на площади 42,3 тыс. га. Он уточнял, что это составляет 8% от общей площади разминирования — 493 тыс. га.

Полина Мотызлевская