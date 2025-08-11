Под Саратовом выявили нарушения в работе станции по борьбе с болезнями животных

Прокуратура обнаружила нарушения в работе ОГУ «Александрово-Гайская районная станция по борьбе с болезнями животных» в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, заявитель обратился в данное учреждение, указав на нарушения законодательства в сфере предоставления ветеринарных услуг. При этом замруководителя станции не организовал полное, всестороннее и объективное рассмотрение обращения.

В прокуратуре отметили, что проверку приведенных в обращении доводов в учреждении не проводили. По постановлению прокурора района суд оштрафовал виновное должностное лицо на 5 тыс. руб.

Павел Фролов