В Оренбуржье 125 кандидатам отказали в регистрации на выборах

В Оренбургской области завершена проверка документов, которые представили кандидаты-участники 450 избирательных кампаний. Облизбирком отказал в регистрации 125 соискателям, большинство из которых были самовыдвиженцами. Об этом сообщает избирательная комиссия Оренбуржья.

Основной причиной отказа стал недостаток достоверных подписей. Ряд партийных кандидатов выбыл из-за ошибок в документах, включая сокрытие судимости или непредставление информации об имуществе и доходах.

Кроме того, до регистрации на выборах утратили статус 164 соискателя. Это произошло из-за непредставления документов, личных заявлений о снятии кандидатуры или отзыва кандидатов избирательными объединениями (закон позволяет отзывать кандидатуру до 6 сентября включительно).

В сентябре в Оренбургской области пройдут выборы губернатора, а также депутатов Оренбургского городского совета. На этот же период в регионе назначены выборы в различные представительные органы местного самоуправления.

Георгий Портнов