Бастрыкину доложат о разрушенном мосте из-за грузовиков в ХМАО

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке информации о мосте, который был разрушен грузовиками в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры), передает информационный центр СКР.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно данным из СМИ, в августе из-за нарушений водителями грузового транспорта мост через протоку Сингапайскую стал непригоден для проезда. Это единственная переправа на данном участке, и теперь на ней организовано реверсивное движение, что затрудняет доступ жителей трех населенных пунктов к райцентру. Ранее обследование моста не проводилось и не устанавливались знаки, запрещающие проезд тяжелой грузовой техники.

По информации управления автодорог Югры, движение для большегрузной техники было полностью прекращено до окончания работ по обследованию моста на 12+231 км трассы Нефтеюганск — левый берег реки Обь.

Ирина Пичурина