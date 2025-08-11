В Забайкалье осудили пятерых мигрантов за групповое изнасилование ребенка

Черновский районный суд Читы признал виновными пятерых иностранцев в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней, совершенное группой лиц). Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, уголовное дело, «вызвавшее общественный резонанс», рассматривалось в закрытом режиме.

«Суд установил, что в ночь на 6 июня 2024 года иностранные граждане на территории промышленного парка "Кадалинский" напали на 15-летнюю девушку и изнасиловали ее. Девушке удалось сбежать с места преступления и обратиться в полицию»,— отмечается в сообщении.

Как уточняет пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю, иностранные граждане при совершении преступления угрожали девушке ножом. Расследование уголовного дела осложнялось тем, что фигуранты не владеют русским языком, поэтому к любому следственному действию приходилось подключать переводчиков.

Суд назначил иностранцам от 9 до 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворены исковые требования о компенсации морального вреда в размере 1,9 млн руб. Подсудимые не признали свою вину, приговор не вступил в законную силу.

Влад Никифоров, Иркутск