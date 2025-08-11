Трех жителей Железноводска заподозрили в присвоении муниципальных земель

Отца и сына из Железноводска, а также их сообщницу — кадастрового инженера заподозрили в мошенничестве с муниципальными землями. Фигуранты незаконно присвоили три участка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В первом случае, мужчины к участку площадью 40 соток с фиктивных документов от кадастрового инженера присоединили 2,2 тыс. кв. м нераспределенных земель.

«Таким образом участок площадью более 20 соток и стоимостью порядка двух млн рублей злоумышленники обратили в свою пользу. При этом прав и законных оснований на увеличение земельного участка граждане не имели», —уточнили в ведомстве.

Аналогичным способом подозреваемые увеличили на 653 квадратных метра еще один участок размером порядка 8,5 соток, принадлежащий их родственнице.

После того, как местные власти заявили в полицию о махинациях с землей, фигуранты, чтобы скрыть следы преступления, продали один участок, а второй разделили на два с разными кадастровыми номерами.

В отношении отца и сына возбуждены уголовные дела ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн