Анонсированный саммит России и США на Аляске продолжает оставаться в центре внимания. Эксперты видят в нем угрозу для Украины и признак маргинализации Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге, 7 июля 2017 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге, 7 июля 2017 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Встреча Трампа и Путина на Аляске смахивает на медленное поражение Украины

Аляска, проданная Россией США 158 лет назад за $7,2 млн, станет местом, где Владимир Путин попытается провернуть свою земельную сделку века, заставив Киев уступить те территории, которые он еще не успел занять. Условия, сложившиеся вокруг пятничного саммита, настолько благоприятствуют Москве, что очевидно, почему Путин ухватился за этот шанс после нескольких месяцев фальшивых переговоров, и вместе с тем сложно понять, как из двустороннего соглашения получится сделка, которая не выпотрошит Украину.

Неразбериха вокруг саммита на Аляске показывает, что заказывает музыку по-прежнему Владимир Путин

Путин, похоже, не пошел ни на какие серьезные уступки в ходе трехчасовой встречи в Кремле, а взамен был вознагражден не изнурительными санкциями, а приглашением встретиться с Трампом на Аляске. Предложение обсудить мирное соглашение по Украине на двустороннем саммите с Трампом — именно тот формат сделок между сверхдержавами, о котором всегда мечтал Путин. Как именно будет выглядеть саммит на Аляске, до сих пор неясно, ведь его анонс сопровождается типичными трамповскими неразберихой и хаосом. Киев, европейские столицы и даже команда самого Трампа все еще пытаются понять для себя, о чем именно договорились в Кремле.

Европа и Украина призывают к их участию в переговорах Трампа и Путина на Аляске

Не только Украина добивается права стать участником переговоров на Аляске: европейские союзники также обеспокоены тем, что не смогут повлиять на потенциальные итоги встречи... Отчаянное желание Европы принять участие в саммите отражает ее глубокую обеспокоенность за свое стратегическое положение, что в первую очередь связано со вторым президентским сроком Трампа, который еще больше маргинализировал Европу… Даже если между Трампом и Путиным будет достигнуто соглашение, оно может столкнуться с неприятием со стороны Европы и Украины из-за глубоко укоренившихся противоречий, накопившихся за последние три года... И решение таких сложных вопросов путем одной встречи двух лидеров маловероятно.

Европейские союзники сплачиваются вокруг Украины перед саммитом Трампа и Путина

Решительная демонстрация поддержки — попытка противостоять предложению Трампа об обмене территориями для прекращения войны... Европейские союзники Украины... подчеркнули необходимость уважать ее национальный суверенитет и включить Киев в мирные переговоры.

Трамп рискует преподнести Путину неожиданную дипломатическую победу

Анонсировав встречу на Аляске вместо санкций, объявленных в последние недели, и ультиматума, который истекал в пятницу, президент США опроверг всех аналитиков, которые видели в его действиях поворот в сторону Украины… А Путин, не взяв на себя никаких обязательств, благодаря терпению добился первого личного дипломатического успеха с момента вторжения на Украину в 2022 году.

Подготовил Кирилл Сарханянц