Telegraph: сделка о передаче Маврикию Чагоса обойдется Британии в 10 раз дороже

Соглашение о передаче островов Чагос во владения Маврикия обойдется Великобритании в 10 раз дороже, чем рассчитывал премьер-министр Кир Стармер. Стоимость аренды входящего в архипелаг острова Диего-Гарсия, которую хочет оформить Великобритания, составит 35 млрд фунтов стерлингов (около $47 млрд). Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на финансовые отчеты правительства.

В мае господин Стармер сообщал, что правительство Великобритании планирует потратить на аренду острова 3,4 млрд фунтов стерлингов. Сделка необходима стране, чтобы на Чагосе продолжала действовать американско-британская военная база, построенная там в 60-70-е годы.

Как отмечает газета, британские консерваторы уже обвинили правящую партию лейбористов в намеренном занижении стоимости сделки, чтобы ввести парламент в заблуждение. В отчетности правительства отмечается, что цена изменилась из-за инфляции и а также из-за использования «спорного метода» расчета финансов на долгосрочные проекты.

В 1968-м году Маврикий получил независимость от Великобритании. Но по закону «О британской территории в Индийском океане» 1965 года входящий в состав бывшей колонии архипелаг Чагос остался под контролем англичан. В 1976-м США арендовала остров под строительство военной базы. Год спустя Великобритания признала за бывшей колонией право претендовать на острова.

Согласно новой сделке, Лондон откажется от суверенитета над Чагосом к концу 2025 года и арендует остров Диего-Гарсия на 99 лет, чтобы американо-британская база продолжила работу. В мае Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Великобританию отказаться от контроля над островами Чагос. Ее поддержали 116 стран.