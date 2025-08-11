Челябинские легкоатлеты завоевали две медали на чемпионате России

Два спортсмена из Челябинской области заняли второе и третье место в соревнованиях по спортивной ходьбе на 10 тыс. м на ПСБ чемпионате России по легкой атлетике, сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска.

В финале соревнования среди мужчин серебряную медаль получил Василий Мизинов с результатом 38 минут 21 секунда. Победителем стал Сергей Кожевников из Республики Мордовия (38 минут 19 секунд). В призеры забега на 10 тыс. м среди женщин вышла Кристина Любушкина. Она заняла третье место, пройдя дистанцию за 45 минут 22 секунды. Обогнали жительницу Челябинской области Эльвира Новосельцева (42 минуты 55 секунд) и Рейхан Каграманова (44 минуты 20 секунд) из Мордовии. Оба южноуральских спортсмена являются воспитанниками СШОР имени Мосеева, их наставница — заслуженный тренер России Елена Сайко.

Виталина Ярховска