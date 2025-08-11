Глава Забайкалья поручил ввести награду за поимку вандалов

Губернатор Забайкалья Александр Осипов поручил региональному правительству рассмотреть механизм выплаты вознаграждения гражданам, помогающим в поиске и поимке вандалов. Речь идет о людях, портящих объекты благоустройства. Господин Осипов предложил установить сумму награды 200 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Возводим новые детские и спортивные площадки, стараемся преображать регион, но есть те, кто не ценит труд земляков. Такие люди не должны остаться безнаказанными»,— объяснил губернатор мотив своего поручения. В качестве примера вандализма глава Забайкалья в своем Telegram-канале привел фото и видео испорченной скейт-площадки в Чите.

С апреля текущего года в Забайкалье выплачивают награду в размере 250 тыс. руб. за помощь в задержании поджигателей леса и 150 тыс. руб. — за передачу в органы власти или полиции достоверной информации о поджигателях. Как сообщили «Ъ» в региональном правительстве, в период с мая по июль нынешнего года такое вознаграждение было выплачено семи жителям региона.

Влад Никифоров, Иркутск