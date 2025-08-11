На въезде в Касли планируют установить скульптуру коня за 10 млн рублей

Администрация Каслинского района ищет подрядчика для создания скульптуры коня, которую в дальнейшем планируют разместить на въезде в муниципальный центр. Начальная стоимость контракта составляет 10 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

В проектной документации указано, что скульптура будет представлять собой увеличенную копию работы «Конь с попоной» скульптора Петра Клодта. Ее высота составит 3,5 м. Скульптуру изготовят в традициях каслинского литья и установят на прямоугольный постамент, на котором с двух сторон также разместят надпись «Касли». Изготовить фигуру необходимо до 22 апреля 2027 года.

Заявки на участие в аукционе принимают до 19 августа. Подрядчика определят на следующий день.