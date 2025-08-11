Глава СКР затребовал доклад о несчастном случае на производстве в Тольятти

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о получении мужчиной травмы на производстве в Тольятти. Об этом сообщили сегодня в информационном центре ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ранее в информцентр СКР обратился гражданин, выразивший свое несогласие с ходом установления обстоятельств его травмирования на рабочем месте.

Инцидент произошел в июле 2025 года на территории одной из коммерческих организаций. Работавший в качестве подготовителя заявитель в ходе выполнения работ получил травматическую ампутацию руки. Он был госпитализирован и до сих пор проходит лечение.

В направленном господину Бастрыкину заявлении отмечалось, что в течение нескольких лет инструктаж с заявителем по технике безопасности не проводился. Мер к привлечению к ответственности сотрудников организации, обязанных обеспечить безопасность работников, не принимается.

В СУ СК России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Председатель СКР затребовал доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах.

Алексей Алексеев