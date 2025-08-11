Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Ставрополье уволили заведующую детсадом за устройство на работу родственников

В Советском районе Ставропольского края уволили заведующую детским садом, незаконно устроившую на работу супруга и его сына. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

При оформлении на работу родственников фигурантка, вопреки антикоррупционному законодательству, не уведомила работодателя возможном конфликте интересов с пасынком.

Заведующая начисляла зарплату мужу и пасынку за дежурства в нерабочие и праздничные дни, тогда как фактически на работу они не выходили. Кроме этого, фигурантка наделила сына супруга дополнительной работой, которую он не вправе был осуществлять из-за отсутствия необходимого образования.

По требованию прокуратуры заведующая детсадом уволена в связи с утратой доверия.

Наталья Белоштейн

