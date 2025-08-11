Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Росттех» объявил тендер по найму сотрудников на мусоросортировочный комплекс

ООО «Росттех» объявило четыре тендера на оказание услуг по предоставлению персонала для сортировки твердых коммунальных отходов на территории мусоросортировочного комплекса в районе СНТ «Подснежник-Шумково» Красноярского края. Общая стартовая цена по всем контрактам составила 761,8 млн руб., указывается на портале госзакупок. Заявки на участие в торгах принимаются до 27 августа.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В двух аукционах требуются сотрудники в первую и вторую дневные смены (357,3 млн руб.) с графиком с 8:00 до 14:00 и с 14:00 до 20:00 соответственно. Еще два тендера предусматривают работу на территории комплекса в ночные смены с 20:00 до 2:00 и с 2:00 до 20:00 (404,5 млн руб.).

Срок действия всех контрактов установлен с 1 января по 31 декабря 2026 года. Согласно конкурсной документации, ориентировочная масса поступающих на объект отходов в этот период составит более 133,2 тыс. тонн на каждую из смен. Среднесуточная масса — 365 тонн.

В требованиях к персоналу указывается, что необходима профессиональная подготовка на право работы с отходами I-IV класса опасности (112 часов).

ООО «Росттех» зарегистрировано в Березовском районе Красноярского края. Организация является региональным оператором Правобережной, Таймырской, Норильской и Железногорской технологических зон.

Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре 2023-го «Росттех» объявлял два аналогичных тендера общей стоимостью 1,4 млрд руб. Тогда речь шла об оказании услуг по сортировке мусора персоналом дневной и ночной смен с января 2024 года по декабрь 2028-го. Масса поступающих на объект отходов должна была составить более 623 тыс. тонн.

Александра Стрелкова

Новости компаний Все