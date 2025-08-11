«Росттех» объявил тендер по найму сотрудников на мусоросортировочный комплекс

ООО «Росттех» объявило четыре тендера на оказание услуг по предоставлению персонала для сортировки твердых коммунальных отходов на территории мусоросортировочного комплекса в районе СНТ «Подснежник-Шумково» Красноярского края. Общая стартовая цена по всем контрактам составила 761,8 млн руб., указывается на портале госзакупок. Заявки на участие в торгах принимаются до 27 августа.

В двух аукционах требуются сотрудники в первую и вторую дневные смены (357,3 млн руб.) с графиком с 8:00 до 14:00 и с 14:00 до 20:00 соответственно. Еще два тендера предусматривают работу на территории комплекса в ночные смены с 20:00 до 2:00 и с 2:00 до 20:00 (404,5 млн руб.).

Срок действия всех контрактов установлен с 1 января по 31 декабря 2026 года. Согласно конкурсной документации, ориентировочная масса поступающих на объект отходов в этот период составит более 133,2 тыс. тонн на каждую из смен. Среднесуточная масса — 365 тонн.

В требованиях к персоналу указывается, что необходима профессиональная подготовка на право работы с отходами I-IV класса опасности (112 часов).

ООО «Росттех» зарегистрировано в Березовском районе Красноярского края. Организация является региональным оператором Правобережной, Таймырской, Норильской и Железногорской технологических зон.

Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре 2023-го «Росттех» объявлял два аналогичных тендера общей стоимостью 1,4 млрд руб. Тогда речь шла об оказании услуг по сортировке мусора персоналом дневной и ночной смен с января 2024 года по декабрь 2028-го. Масса поступающих на объект отходов должна была составить более 623 тыс. тонн.

Александра Стрелкова