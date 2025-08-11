С властей Тольятти взыскивают моральный вред покусанной у храма пенсионерке

Прокуратура Центрального района в суд направила исковое заявление о взыскании с администрации Тольятти компенсации морального вреда, причиненного пенсионерке в результате нападения собаки. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

В ходе проверки было установлено, что животное напало на пенсионерку в мае 2025 года по дороге в храм. Женщина получила травмы в виде множественных укушенных ран левой голени, ей потребовалась медицинская помощь. Помимо физических она испытала и моральные страдания.

«Вопрос отлова животных без владельцев относится к компетенции администрации Тольятти»,— подчеркнули в прокуратуре.

Сейчас исковое заявление находится на рассмотрении в Центральном районном суде.

Алексей Алексеев