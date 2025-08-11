Прокуратура начала проверку по факту пожара во дворе в Заводском районе Саратова

Прокуратура приступила к проверке по факту пожара во дворе многоквартирных домов на территории Заводского района Саратова. Соответствующее поручение дал прокурор региона Сергей Филипенко.

Согласно предварительным сведениям, рано утром накануне, 10 августа, в результате происшествия во дворе в Заводском районе пострадали граждане и их имущество. Было принято решение о развертывании двух оперативных штабов. На место происшествия выехал прокурор района Артем Мурзаков. Сотрудники прокуратуры задействованы в работе штаба на территории МОУ «СОШ № 16» и во дворе многоквартирных домов.

Накануне утром губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале сообщил о падении одного из беспилотников в одном из дворов в Саратове. В связи с этим эвакуировали жителей трех многоквартирных домов, пострадали люди. По предварительным данным, как отмечал господин Бусаргин, погиб один человек. В некоторых квартирах выбило окна, есть поврежденные автомобили.

Губернатор подчеркивал, что на место происшествия прибыли все коммунальные службы для ремонта поврежденных коммуникаций. Кроме того, в результате атаки БПЛА получило повреждения одно из промышленных предприятий.

Павел Фролов