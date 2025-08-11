Экспорт маргарина из Ставрополья в Армению вырос в шесть раз в 2025 году

Ставропольские компании за первое полугодие 2025 года поставили в Армению 12,4 тонны маргарина на сумму 15,8 тыс. долларов, что в шесть раз превышает показатели аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщил министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.

«Регион развивает экспорт тех видов продукции, по которым достигнуто самообеспечение»,— пояснил глава ведомства.

По словам министра, сегодня количество экспортных партнеров Ставрополья достигло 83 стран. Из них 60 государств приобретают продукцию пищевой отрасли региона.

Валентина Любашенко