На подлете к Москве сбиты семь беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром 11 августа в столичном регионе средства ПВО сбили четыре беспилотных аппарата.

«Сбили два беспилотника, летевших на Москву», — написал чиновник в Telegram в 9:35 мск. Менее чем через полчаса появилось второе сообщение: «Уничтожены еще два вражеских БПЛА». Вскоре последовали сообщения о еще трех сбитых дронах.

Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Данных о последствиях на земле пока не поступало.

