В первом полугодии показатели госпрограмм Башкирии достигнуты лишь на четверть

По итогам первого полугодия уровень выполнения государственных программ Башкирии составил 24,9% от общего количества показателей. Такие данные содержатся в сводном отчете регионального министерства экономического развития и инвестиционной политики.

Наилучшие результаты достигнуты по программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» — 94,1%. В тройке лидеров также «Развитие юстиции» (71,4%) и «Защита прав потребителей» (63,6%).

По программам «Развитие физкультуры и спорта», «Развитие молодежной политики», «Доступная среда», «Развитие лесного хозяйства», «Комплексное развитие сельских территорий», «Развитие торговли», «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства», «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», «Развитие государственной национальной политики» и «Развитие конкуренции» результаты нулевые. Отсутствуют данные о достижении показателей по программе «Научно-технологическое развитие».

Если анализировать только показатели, поддающиеся оценки, то общее исполнение составит 49,1%, говорится в отчете.

Финансирование всех 34 госпрограмм в среднем освоено на 41,7%. Лучшие результаты — у программ «Развитие архивного дела» (56,1%) и «Социальная защита населения» (55,7%). Меньше других от заявленных объемов освоены средства по программам «Доступная среда» и «Экология и природные ресурсы» (на 3% и 5,7% соответственно).

Идэль Гумеров