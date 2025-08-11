В ДТП на трассе Пятигорск — Георгиевск пострадали три человека

Вечером 10 августа на автодороге Пятигорск — Георгиевск в дорожно-транспортном происшествии пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в Opel. В результате чего пострадали три пассажира автомобиля «ВАЗ-2107» в возрасте 18 и 19 лет. Их с травмами госпитализированы в Предгорную больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Автоинспекторами установлено, что за рулем отечественного авто находился житель Пятигорска, стаж вождения которого составляет менее одного года. За это время дважды привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. На момент ДТП он был трезв.

Наталья Белоштейн