Министерство обороны предупредило об угрозе атаки БПЛА на Саратов

Министерство обороны сообщило о возможной угрозе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В связи с этим в потенциально опасных районах могут быть активированы системы оповещения.

Все экстренные службы приведены в полную готовность для быстрой реакции на возможные инциденты. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что региональные власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей.

Аэропорт «Гагарин» приостановил работу. При звуках сирен власти рекомендовали жителям областного центра покинуть открытые пространства.

Никита Маркелов