В Оренбуржье чиновника обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения

Прокурор Акбулакского района утвердил обвинение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы администрации Акбулакского поссовета. Ему инкриминируется совершение преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый с 2023 года по 2025 год, исполняя обязанности главы администрации, скрыл от совета депутатов сведения о наличии у него дисциплинарного взыскания препятствующего выплате премии. В результате он получил согласие на ее зачисление. После он и вовсе не обращался в представительный орган власти за получением одобрения и премировал себя своими собственными распоряжениями.

Бюджету муниципального образования причинен ущерб на сумму свыше 120 тыс. руб. Материалы дела переданы в суд на рассмотрение.

Руфия Кутляева