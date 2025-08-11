В Ярославской области на продажу выставлено бывшее здание вуза

В Угличе Ярославской области на торги выставлен объект культурного наследия «Земская управа». Начальная цена лота — 12,6 млн руб. Соответствующая информация размещена в системе ГИС. Торги.

Здание находится на улице Спасской, 10, рядом с церковью Рождества Иоанна Предтечи на Волге. В нем ранее размещался филиал Ярославского государственного педагогического университета им. Ушинского. Общая площадь объекта составляет 737 кв. м., здание имеет два этажа. Вместе с ним продается земельный участок площадью 3,5 тыс. кв. м., вид разрешенного использования — для обслуживания учебного корпуса.

«Покупатель обязан выполнять требования охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия»,— говорится в извещении.

Торги состоятся в сентябре 2025 года.

Алла Чижова